Seed: Eröffnungsfilm für weltweite Geberit-Anlässe

Seed hat für die Geberit-Gruppe den Eröffnungsfilm einer internationalen Veranstaltungsreihe produziert. Die Kundenanlässe finden in 20 Ländern statt und stehen 2025 unter dem Motto «Wie Geberit Design und Technologie vereint».
Der Film, inszeniert von Regisseur Luki Frieden, soll das Zusammenspiel von Design und Technologie veranschaulichen. Neben der Hauptversion werden Kurzfassungen für soziale Medien genutzt, heisst es in einer Mitteilung.
Seed entwickelte den Film sowie ein Keyvisual in Zusammenarbeit mit Geberit. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Geberit: Nadine Arquint, Lars Elsässer; verantwortlich bei Seed Audio-Visual Communication AG: Luki Frieden (Buch/Regie), Andreas Szentkuti (Konzept), Rafael Kistler (Kamera), Oliver Muff, Nico Cavegn (Licht/Grip), Robin Noah Fessel, Tim Misio (Ausstattung/Props), Rachel Schlegel (Hair/Make Up), Amanda Samantha Brooke (Styling), Bastian Hertel (Regieassistenz), Thomas Egli (Fotograf Keyvisual), Peter Gärtl (Graphic Design Keyvisual), Claudio Garovi (Produktions-Aufnahmeleitung), Felix Courvoisier (Produzent).