Seed: Eröffnungsfilm für weltweite Geberit-Anlässe

Publiziert am 19.08.2025

Seed hat für die Geberit-Gruppe den Eröffnungsfilm einer internationalen Veranstaltungsreihe produziert. Die Kundenanlässe finden in 20 Ländern statt und stehen 2025 unter dem Motto «Wie Geberit Design und Technologie vereint».

Der Film, inszeniert von Regisseur Luki Frieden, soll das Zusammenspiel von Design und Technologie veranschaulichen. Neben der Hauptversion werden Kurzfassungen für soziale Medien genutzt, heisst es in einer Mitteilung.

Seed entwickelte den Film sowie ein Keyvisual in Zusammenarbeit mit Geberit. (pd/cbe)