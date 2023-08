Abarth verabschiedet sich vom Verbrennungsmotor und wird in sehr naher Zukunft nur noch Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb verkaufen. Um die performance-orientierte Kundschaft von dem Wechsel zu überzeugen und den ersten Grundstein in der Wahrnehmung der Marke zu legen, wurde ein dreitägiger Event rund um das erste elektrifizierte Modell von Abarth, den 500e, organisiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Agentur Fastr war in Zusammenarbeit mit der Marketing- und Presseabteilung von Astara Ital Switzerland für Konzept und Umsetzung des mehrtägigen Events sowie den begleitenden Kommunikationsmassnahmen verantwortlich.

Bei dem Event wurde laut Mitteilung Meinungsmachern wie Journalisten, Influencern, Händlern und Clubs in der Schweiz die Möglichkeit geboten, die Zukunft von Abarth auf Herz und Nieren zu testen. Rallye-Weltmeister Miki Biasion und Formel-1-Legende Arturo Merzario demonstrierten dabei die Performance der Abarth 500e auf der einzigen Schweizer Rennstrecke in Lignières bei Neuenburg.

Damit endet die Arbeit am neuen Image der Marke aber nicht. In einem weiteren Schritt öffnen am 2. und 3. September wiederum die Tore zur Rennstrecke in Lignières für eine weitere Zielgruppe. Besitzer von bestehenden Abarth-Modellen werden an diesen Tagen ebenso die Möglichkeit bekommen, den neuen Abarth 500e testzufahren. (pd/yk)