Publiziert am 24.02.2026

Die Esslinger AG, traditionsreiches Bauunternehmen im Kanton Zürich, hat im Dezember 2025 ihr 70-jähriges Jubiläum gefeiert. Das Familienunternehmen mit über 80 Mitarbeitenden wurde 1955 gegründet und spezialisiert sich auf Tiefbau, Umbauten, grabenlosen Leitungsbau, Kanalisationsarbeiten, Werkleitungsbau, Belagsarbeiten sowie Renovationen und Sanierungen.

Schläfle Trittibach aus Zürich beauftragte für das Jubiläum in St. Moritz eine Neuaufbereitung der Firmengeschichte. Statt textlastiger Chronik entstanden sechs Filmbeiträge im Stil von «Tagesschau»-Sendungen, unterstützt durch KI. Sie schildern mit Augenzwinkern Stationen wie Rekrutierung im Schützengraben oder den grössten Stau auf Schweizer Strassen und wurden beim Fest uraufgeführt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Beiträge werden nun auf den Social-Media-Plattformen der Esslinger AG einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Die Premiere fand im Dezember in St. Moritz statt. (pd/cbe)