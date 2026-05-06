Helvetia Baloise: Eva Caroline Mairinger wird Kommchefin

Publiziert am 06.05.2026

Helvetia Baloise ernennt Eva Caroline Mairinger per 17. August zur neuen Leiterin Corporate Communications, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. Sie übernimmt die Verantwortung für interne und externe Kommunikation sowie Public Affairs und berichtet direkt an Deputy Group CEO Michael Müller. Sie wird die inhaltliche Ausrichtung der Gruppe steuern und das Top-Management in kommunikativen Fragen beratend unterstützen, heisst es weiter.

Mairinger wechselt von der Deutschen Bank in Zürich, wo sie als Head of Communications für die internationalen Märkte der Private Bank sowie als Global Head of Content & Social Media tätig war. Zuvor hatte sie leitende Funktionen bei Holcim und UBS in Zürich und London inne. (pd/spo)