Lifturskill: Evelyn Leu lanciert KI-Bildungsplattform

Publiziert am 02.06.2026

Lifturskill richtet sich an Unternehmen, Verbände, Bildungsinstitutionen, öffentliche Organisationen und Privatpersonen. Das Angebot umfasst Webinare, Workshops, Hackathons und Coaching. Hinzu kommen KI-Kompetenzprogramme und Train-the-Trainer-Formate. Ein Pool von über 20 Trainerinnen und Trainern steht bereit.

Leu verantwortete während 13 Jahren als Industry Manager & Lead Education Projects die Weiterbildungsinitiative von Google in der Schweiz und Österreich. Sie baute und leitete in diesen Ländern das Programm «Grow with Google» und das Google Certified Trainer Program.

Mitgegründet haben Lifturskill Selim Akyol, Lilo Bünger und Andreas Scherpel. Akyol ist Google Certified Trainer und Experte für Datenanalyse. Bünger war zuvor Leiterin Education beim IFJ Institut für Jungunternehmen. Scherpel bringt Erfahrung im digitalen Agenturbereich sowie in Technologie, Infrastruktur und Event-Management mit.

Dem Advisory Board gehören unter anderen Martina Dalla Vecchia von der Hochschule Nordwestschweiz (FHNW), Medien- und Kommunikationsexperte Alexander Schmitt (Swiss Post), Bildungsexpertin Mariana Christen Jakob sowie Gleichstellungsexpertin Helena Trachsel an. Die FHNW ist zugleich Angebotspartnerin. (pd/cbe)