Woehrle Pirola: Event- und PR-Agentur spannt mit Gruber & Ianeselli zusammen

Publiziert am 20.11.2025

Damit vereinen sich zwei starke Schweizer Player der Live-Kommunikation, heisst es in einer Medienmitteilung von Woehrle Pirola. Die Event- und PR-Agentur mit Sitz in Zürich und St. Moritz entwickelt und realisiert seit 28 Jahren Kommunikations- und Eventlösungen in den Bereichen Hospitality, Food & Beverage, Tourismus und der Automotive-Branche.

Gruber & Ianeselli hat sich seit 2014 mit nationalen und internationalen Projekten in den Bereichen Brand Experience, Corporate Events und Public Engagement etabliert. Per November 2025 rückten die beiden Unternehmen räumlich und organisatorisch zusammen. Man habe bereits Projekte in gemischten Teams umgesetzt, heisst es in der Medienmitteilung.

«Einen Partner gefunden, der diese Haltung teilt»

Die Partnerschaft geht auf eine von Inhaber Adriano Pirola initiierte Nachfolgeregelung zurück. Ziel ist es, das gemeinsam mit Mitgründerin Erica Woehrle aufgebaute Lebenswerk langfristig abzusichern. «Mir ist wichtig, dass unsere Kundschaft auch künftig auf Kundenorientierung, Professionalität und persönliches Engagement zählen kann. Mit Gruber & Ianeselli habe ich einen Partner gefunden, der diese Haltung teilt und den Blick ebenfalls nach vorn richtet», lässt sich Adriano Pirola in der Medienmitteilung zitieren. Adriano Pirola leitet die bestehenden Projekte auch künftig und nimmt zudem Einsitz im Verwaltungsrat von Gruber & Ianeselli, wo er die strategische Entwicklung mitgestaltet.

Mit dem Zusammenschluss hätte sich für die Kundschaft der beiden Agenturen «klare Vorteile» ergeben. So verfüge man nun über mehr Kapazität und zusätzliche Fachkompetenz, ein grösseres Netzwerk, stärkere kreative und strategische Schlagkraft. Die persönliche Betreuung bleibe «in gewohnter Qualität» die gleiche, heisst es.

Alessandro Ianeselli, Mitgründer der Gruber & Ianeselli AG, freut sich auf die Partnerschaft mit Woehrle Pirola: «Sie markiert einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung beider Agenturen und vereint langjährige Expertise, Kreativität und starke Netzwerke unter einem gemeinsamen Dach.» (pd/nil)