Publiziert am 03.06.2026

Die Event- und Live-Kommunikationsagentur Bright firmiert ab sofort unter dem Namen Bright Live AG, wie sie mitteilt. Die Umbenennung ist der formale Abschluss einer strategischen Neuausrichtung, die das Unternehmen bereits im März dieses Jahres eingeleitet hatte (persoenlich.com berichtete).

Seit dann positioniert sich Bright als «LiveCom-Intelligence-Agency» – eine Agentur, die Live-Erlebnisse durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und Content-Strategien messbarer und nachhaltiger gestalten will. Der bisherige Rechtsname «Bright Entertainment AG» spiegelte diesen Fokus laut Unternehmen nicht mehr präzise wider.

«Unterhaltung war immer ein Werkzeug, aber unser Kern war stets die strategische Live-Kommunikation», sagt Gründer und CEO Christian Studer. Mit dem neuen Namen und dem Claim «Beyond the Moment» wolle man unmissverständlich zeigen, wofür das Unternehmen stehe: für Live-Kommunikation, die über den eigentlichen Event-Moment hinaus wirke.

Der Markenauftritt als Bright bleibt unverändert. Für Kunden und Partner ergeben sich keine operativen Änderungen. Seit April ist das Team zudem an einem neuen Standort an der Schipfe 32 im Herzen von Zürich domiziliert. (pd/spo)