Publiziert am 24.11.2025

Seit 20 Jahren macht Allink Marken begehrenswert und verbindet Unternehmen mit Menschen: durch Design, marktnahes Denken und Storys, die begeistern. Anlässlich des Jubiläums hat die Agentur das Buch «Everyday Design» publiziert, wie Allink in einer Medienmitteilung schreibt.





Die Idee dafür entstand im Foto- und Filmteam von Allink: Seit Jahren sammeln die Fotografinnen und Fotografen Bilder und Eindrücke, die es nie auf eine Website oder in die Kommunikation der Kundenprojekte geschafft haben. Zusammen mit analogen Verpackungs-Schnappschüssen aus dem Alltag, grafischen Scans und Collagen zu den Highlights aus 20 Jahren Agenturgeschichte entstand ein reichhaltiger Fundus an Material. Dieses wurde von Kunstfotograf Roman Pulvermüller gesichtet, kuratiert und in eine stimmige Dramaturgie gebracht. Das Ergebnis sind über 200 Seiten, die einen umfassenden Blick auf das Schaffen und den Alltag von Allink eröffnen.

















Der Name «Everyday Design» spiegelt die Arbeit der Agentur wider: Gestaltung für den Alltag. Sie schafft es sehr wahrscheinlich nie ins Kunsthaus, dafür aber in den heimischen Kühlschrank, an den Apéro am See oder in den Wanderrucksack als Znüni: Allinks Arbeiten sind fest im Alltag der Schweiz verankert, was sie deshalb auch ohne Platz im Museum wertvoll macht.



Everyday Design wurde Ende August während der Jubiläumsfeier über 500 geladenen Gästen vorgestellt. Besonders erfreulich waren dabei die positive Resonanz und das grosse Interesse, die das Buch auslöste, schreibt Allink in der Medienmitteilung. (pd/nil) Der Name «Everyday Design» spiegelt die Arbeit der Agentur wider: Gestaltung für den Alltag. Sie schafft es sehr wahrscheinlich nie ins Kunsthaus, dafür aber in den heimischen Kühlschrank, an den Apéro am See oder in den Wanderrucksack als Znüni: Allinks Arbeiten sind fest im Alltag der Schweiz verankert, was sie deshalb auch ohne Platz im Museum wertvoll macht.Everyday Design wurde Ende August während der Jubiläumsfeier über 500 geladenen Gästen vorgestellt. Besonders erfreulich waren dabei die positive Resonanz und das grosse Interesse, die das Buch auslöste, schreibt Allink in der Medienmitteilung. (pd/nil)