Made to Move: Ex-«G&G»-Leute gründen neue Firma

Publiziert am 09.03.2026

Sandro Sabatini, Rachel Spirig, Miriam Bosch, Philippe Klemenz und Nadia Trepp – allesamt langjährige Mitarbeitende der SRF-Sendung «Gesichter und Geschichten» (früher «Glanz & Gloria») haben gemeinsam die Agentur Made to Move gegründet. Das Unternehmen produziert Filme und digitale Inhalte für Kulturinstitutionen, Organisationen und Unternehmen.

«Ich habe 16 Jahre lang Geschichten für das Fernsehen erzählt», so Nadia Trepp gegenüber persoenlich.com. «Mit Made to Move erzähle ich sie nun gemeinsam mit ehemaligen Kolleginnen und heute guten Freunden weiter – freier, kreativer und mit unserer ‹G&G›-Handschrift.»

Philippe Klemenz ergänzt: «Zusammen mit vier Freunden aus den gloriosen ‹G&G›-Zeiten etwas bewegen und mit Herzblut und Engagement Schweizer Macherinnen und Macher aller Couleurs wieder ins Rampenlicht rücken zu können – ein Abenteuer, auf das ich mit voller Freude und grossem Glück entgegenschaue!»

Noch vor dem offiziellen Launch konnte die neue Agentur Made to Move bereits erste Projekte realisieren: eine Produktion für das Museum Henry Dunant im Kontext des European Museum of the Year Award, Arbeiten für Kinopremieren sowie ein Porträt des internationalen Künstlers Romero Britto.

«Für mich sind wir das perfekte Fünfergespann, weil wir uns seit so vielen Jahren kennen und ideal ergänzen», sagt Miriam Bosch. «Die einen sprudeln nur so vor Ideen, die anderen lenken sie in geordnete Bahnen. Das war schon bei ‹G&G› so und ist für alle ein Gewinn.»

Sandro Sabatini freut sich: «Zehn Jahre ‹G&G› – zehn Jahre Abenteuer – mehr als zehn sollen es mit Made to Move werden. Neue Geschichten dürfen geschrieben werden, neue Abenteuer erlebt und das zusammen mit meinen ehemaligen SRF-Kolleginnen. I can't wait!»

Rachel Spirig beschreibt das Gefühl so: «Es fühlt sich neu und gleichzeitig vertraut an. Ein bisschen so wie Velofahren, aber ohne Stützrädli.» (pd/cbe)