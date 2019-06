Kollaboration: Ex-Kader von Hinderling Volkart gründen Tjikko

von Edith Hollenstein

Nach ihrem Abgang bei Hinderling Volkart (persoenlich.com berichtete) gründen Claudia Widmann und Christian Stocker ein eigenes Unternehmen. Tjikko lege den Fokus auf die Menschen und ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit, wie die beiden Inhaber in einer Mitteilung schreiben. Konkret bedeute das: gemeinsam Prozesse gestalten und die Performance von Teams fördern, um in der Digitalisierung langfristige, kulturelle Veränderungen zu erreichen. Die Firma will dafür sorgen, dass die neuen Arbeitsformen für die Menschen Sinn ergeben. «Und stattet sie mit den nötigen Instrumenten aus».

Zudem gehe es «um die persönliche Entwicklung des Einzelnen». Deshalb bietet das Beratungsunternehmen neben Workshops für Teams und Firmen auch Programme für Lernende, um sie mit den nötigen Skills für Veränderungsprozesse auszustatten.

Widmann und Stocker hätten in den letzten Jahren bei Hinderling Volkart viele kollaborative Prozesse, Leadership Instrumente und kulturelle Initiativen gestalten, testen und verfeinern dürfen. Ihre wichtigste Erkenntnis sei folgende: «Prozesse sind schnell mal definiert, aber Teams und Mitarbeitende benötigen Lösungen, die auf ihre Werte zugeschnitten sind.»

Tjikko startet im September mit einem ersten Kurs rund um das Thema Facilitation und Team-Dynamiken, in dem Teilnehmer lernen, wie man erfolgreiche Workshops gestaltet und moderiert. Noch wollen die Inhaber keine Kunden nennen. Widmann schreibt auf Anfrage von persoenlich.com: «Wir sind zur Zeit in Verbindung mit verschiedene Start-Ups, KMUs und einer Bildungsinstitution.»