Mit dem Ziel, seine Popularität in der Region Freiburg zu erhöhen und seine Stellung als Leader für professionelle Lösungen zu festigen, wandte sich der Telekom-Unternehmen net+ FR an die Agence Trio. Um sich von anderen Telekom-Riesen zu unterscheiden, setze die entwickelte Strategie resolut auf massgeschneiderten Service und kundennahe Beziehungen, heisst es in der Mitteilung dazu.





Produktfichen, Animationen auf Linkedin, Video-Testimonials auf Facebook, Goodies, Direktmarketing bei Ärzten und Garagisten, Publireportagen, Installierungsanleitungen, Anzeigen im Web und in der Presse: Trio entwickelte ein B2B-Dispositiv mit Inhalten von «hohem Mehrwert», das die Expertise, Technologie und Servicequalität des «100 Prozent Freiburgischen» Operateurs in den Vordergrund stellt. Die verschiedenen vom Kreativteam der Agentur realisierten Arbeiten wurden in Französisch und Deutsch entwickelt, um die beiden Sprachregionen des Kantons abzudecken.













Verantwortlich bei Agence Trio: Michael Kamm (CEO), Dorothée Buyck (Account Manager), Jennifer Cerchia (Creative Director), Fabian Monod (Art Director), David Chauvet (Copywriter), Tristan Zehnder (Interactive Media Designer); verantwortlich bei net+ FR: Frédéric Sudan (CEO), Marilyne Pasquier (Head of Marketing). (pd/wid)