Echo Agentur: F/E gibt nach 15 Jahren den Namen auf

Publiziert am 10.09.2026

Aus F/E wird Echo Agentur. Der neue Name bildet den Abschluss eines längeren Umbaus. Im vergangenen Jahr entschied die Agentur, ihre Stärken noch enger zusammenzuführen. Prozesse, Rollen und Strukturen wurden neu aufgesetzt und die bisherigen Einheiten per Anfang 2026 rechtlich und organisatorisch vereint, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Markenwechsel ist damit der sichtbare Schlusspunkt, nicht die eigentliche Neuerung.

Ausgehend von Baden kamen über die Jahre Düsseldorf und Zürich hinzu. Heute reicht das Angebot von Strategie, Branding und Kommunikation über Digital und Performance Marketing bis hin zu Live Experiences und Events. Über 30 Mitarbeitende sind an den drei Standorten tätig.

An der Spitze bleibt das Team unverändert. Die Agentur wird weiterhin vom sechsköpfigen Partner- und Inhaberteam Christoph Enderli, Samuel Röthlisberger, Taryl Kambi, Karin Renold, Jan Erik Strack und Jonas Wittwer geführt. «Das ist ein grosser Moment und gleichzeitig der nächste logische Schritt für uns», lässt sich Co-Founder und CEO Christoph Enderli in der Mitteilung zitieren.

Zur Kundschaft zählen nach eigenen Angaben Migros, Kantonspolizei Zürich, Galenica, Amag, Schweizerische Südostbahn (SOB), Migros Bank, World Vision oder das Swiss Economic Forum.

Die Echo Agentur ist Teil der Echo Group, zu der auch The Hall und Echo Originals gehören. Unter dem Label Echo Originals entwickelt die Gruppe eigene Eventformate, darunter Soul Christmas sowie das IMD KI-Update, ein Kongress zu künstlicher Intelligenz und Führungsfragen. (pd/cbe)