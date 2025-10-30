Ferus: Fabian Messer gründet Branding-Studio

Publiziert am 30.10.2025

Fabian Messer verlässt nach zehn Jahren die Agentur Positioner und startet mit Ferus sein eigenes Unternehmen. Der 35-Jährige arbeitet nach einem neuen Modell: Das fünfköpfige Team orchestriert, statt klassisch wie eine Agentur zu funktionieren – es bringt Experten aus verschiedenen Disziplinen – Innenarchitekten, Designer, Marketingspezialisten – zusammen, um Markenkonzepte entlang der gesamten Gäste- und Kundenerfahrung zu entwickeln.

«Eine Marke von A bis Z orchestrieren, individuelle Lösungen finden, die nicht nur schön, sondern begreifbar und erlebbar sind» – das ist Messers Ansatz. Der studierte Wirtschaftspsychologe positioniert sich laut einer Mitteilung bewusst als «Positionierungs-Architekt» im Hintergrund. «Ein Label will ich nicht sein», wird er zitiert. Diese Haltung prägt die Arbeit des Studios: Balance zwischen Business und Beauty, Profit und Passion.

Zu Messers Projekten gehören das Gstaad Palace, Grand Hotel Miramare, Belvedere Bellagio, Schloss Zermatt, Rote Wand und Kristiania Lech. Seine Expertise in der Hospitality reicht weit zurück – vom Badrutt's Palace bis zur Neueröffnung des Schweizerhof Bern. Bei Positioner war er zehn Jahre lang in der Geschäftsleitung und baute das Bereich Positionierung und Branding auf.

Das Studio hat seinen Sitz in der Engimattstrasse 15 in Zürich und wurde 2024 gegründet. Ferus positioniert sich als «House of Experts» für hospitality-getriebene Marken, die emotional und kommerziell resonieren sollen. Der offizielle Launch erfolgt im Oktober 2025.​​ (pd/cbe)