Swiss Music Export: Fabienne Schmuki wird Geschäftsführerin

Publiziert am 26.09.2025

Fabienne Schmuki bringt über 16 Jahre Erfahrung im Schweizer und internationalen Musikbusiness mit. Sie war Co-CEO von Irascible Music, einem Label und Vertrieb mit Sitz in Zürich und Lausanne. Zudem engagiert sie sich in den Vorständen von IndieSuisse, Impala und Helvetiarockt und ist seit einem Jahr Vorstandsmitglied von Swiss Music Export. Ihre berufliche Laufbahn begann als Musikjournalistin.

«Seit bald zwanzig Jahren, erst als Musikjournalistin, dann als Mitarbeiterin und später Geschäftsführerin von Irascible, atme ich die Luft von Schweizer Musik», wird Schmuki in einer Mitteilung zitiert. Sie freue sich darauf, «dieses breite und fantastische Panorama an Schweizer Musikschaffen künftig in meiner neuen Position gemeinsam mit Joana Elena Obieta im In- und Ausland fördern und unterstützen zu dürfen».

Jean Zuber hat die Förderinstitution seit 2008 geleitet. Die Kontinuität bei Swiss Music Export bleibt gewährleistet: Projektleiterin Joana Elena Obieta wird weiterhin für die Organisation arbeiten, ebenso der bestehende Vorstand.

Swiss Music Export existiert seit 2002 und wird durch Pro Helvetia, Fondation Suisa, Stiftung Phonoproduzierende und die Schweizerische Interpretenstiftung SIS finanziert. Die Organisation unterstützt die professionelle Schweizer Musikbranche beim Export ins Ausland und fördert entsprechende Netzwerke. (pd/cbe)