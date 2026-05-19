Nektar: FCSG-Manifest neu auf Analogfilm

Publiziert am 19.05.2026

Der FC St.Gallen 1879 zeigt seit Montag ein neues Manifest-Video – produziert von der St. Galler Firma Nektar mit Vereinslegenden und per Streetcasting besetzten Laiendarstellern. «Die neue visuelle Umsetzung ist eine Zeitreise durch unseren FCSG mit historischen Elementen, die viele Geschichten in sich vereinen», wird Marketingleiter Troy Lüchinger in einer Mitteilung zitiert.

Regie führte Lukas Emil Klemm. Die Dreharbeiten dauerten zwei Tage. Die Locations wurden nach ihrer historischen Relevanz für den Verein ausgewählt, darunter das Espenmoos und der «Spitalkeller». Im Video treten vier Vereinslegenden auf: Daniel Lopar, Patrick Winkler, Marc Zellweger und Tranquillo Barnetta.

Das Manifest-Video wird seit zehn Jahren vor den Heimspielen auf den Stadionscreens gezeigt. Das Voiceover blieb unverändert, neu ist die visuelle Umsetzung. (pd/cbe)