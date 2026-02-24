FH Graubünden: Fernsehdebüt der Multimedia-Klasse

Publiziert am 24.02.2026

Ab 5. März sendet TV Südostschweiz die neue Reihe «Medienmacher:innen». Dahinter steckt ein Kooperationsprojekt der FH Graubünden mit dem Medienhaus Somedia. Neun Filmberichte von Multimedia-Studierenden sollen donnerstags um 18.45 Uhr ausgestrahlt werden.

Das Projekt verfolgt laut einer Mitteilung ein klares Ziel: Studierenden sollen unter realen Bedingungen lernen, wie professionelle Medienproduktion funktioniert. Von der Recherche bis zur Ausstrahlung vor einem breiten Publikum – alles sollen die Studierenden selbst durchlaufen.

Die Themen der neun Beiträge reichen von zyklusorientiertem Training im Leistungssport über den Alltag im Rollstuhl bis hin zur «Töfflibuebe»-Szene. Die Filmberichte entstanden im Modul «Audiovisuelles Erzählen» im zweiten Semester.

Ein besonderer Moment für die Studierenden war die Arbeit im professionellen TV-Studio von TV Südostschweiz. «Wir haben die Moderationen unter realen Produktionsbedingungen aufgezeichnet. Entsprechend hoch war der Qualitätsanspruch», sagt Studentin Jennifer Derrer.

Somedia-Mitarbeiter Stefan Nägeli sieht in der Zusammenarbeit einen Mehrwert für beide Seiten: «Die Videos sind gut umgesetzt und die Zusammenarbeit mit den Studierenden hat auch uns Spass gemacht.»

Die neun Folgen laufen donnerstags um circa 18.45 Uhr: am 5., 12., 19. und 26. März sowie am 2., 9., 16., 23. und 30. April 2026. (pd/cbe)