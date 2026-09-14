Publiziert am 14.09.2026

Der Animationsfilm zeichnet anhand offizieller Handelsdaten des Bundes nach, wie sich die Schweizer Wirtschaft international zunehmend vernetzt hat.

Regie führte Janos Menberg, der auch das zugrunde liegende Datenvisualisierungsmodell selbst programmierte. Für den Ton zeichnete Bardo Eicher verantwortlich, die Produktionsleitung lag bei Bastian Hertel, Produzent war Felix Courvoisier. Bei economiesuisse waren Silvan Lipp und Michaela Müller für das Projekt zuständig.

Economiesuisse, das nach eigenen Angaben rund 100'000 Unternehmen mit zwei Millionen Beschäftigten vertritt, veranstaltete den Anlass. Laut Mitteilung besuchten rund 450 Personen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Seed ist ein Zürcher Filmproduktionsunternehmen für die externe und interne Kommunikation. Zu den Kundinnen zählen laut eigenen Angaben unter anderem BKW, ETH Zürich, Geberit, On Running, Rivella, Swiss Life, UBS und die Universität Zürich. (pd/nil)