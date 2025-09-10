SRF: Finanzchef Guy Luginbühl geht

Publiziert am 10.09.2025

SRF verliert ein langjähriges Geschäftsleitungsmitglied: Guy Luginbühl hat seinen Rücktritt per Ende März 2026 bekanntgegeben. Der 62-jährige Bündner ist seit 2002 bei der SRG Deutschschweiz tätig, zunächst als Leiter Finanzen bei Schweizer Radio DRS, ab 2011 als Leiter Finanzen & Services bei SRF.

In seiner über zwei Jahrzehnte dauernden Tätigkeit verantwortete Luginbühl die Medienkonvergenz innerhalb der SRG Deutschschweiz sowie die Immobilienentwicklung. Er war an der Strategie «SRF 2024» und dem Transformationsprojekt «SRF 4.0» beteiligt. Vor seinem Wechsel zu SRF arbeitete der studierte Betriebswirtschafter in leitenden Finanzpositionen bei den SBB und Schweiz Tourismus.

SRF-Direktorin Nathalie Wappler bedauert in einer Mitteilung vom Mittwoch den Weggang: «Wir bedauern den Weggang von Guy Luginbühl sehr – mit seiner Erfahrung und seinem Engagement hat er die Finanzorganisation wesentlich mitgeprägt.» Sie hob seine zentrale Rolle bei Veränderungsprozessen und Sparprogrammen hervor. Für Luginbühl seien «nicht nur eine seriöse Finanzplanung im Fokus» gestanden, sondern «an erster Stelle immer die Menschen hinter den Zahlen».

Luginbühl blickt auf eine «bereichernde» Zeit zurück: «Es war für mich in all den Jahren bereichernd, mit den unterschiedlichsten Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten.» Die Funktion als Finanzchef sei «nicht immer einfach» gewesen, «gerade bei schmerzhaften Sparmassnahmen». Freude hätten ihm jedoch «die programmlichen Highlights sowie die digitalen Angebote beschert, die wir in den vergangenen Jahren gemeinsam realisiert haben». Künftig möchte er «wieder mehr Zeit meiner Musikleidenschaft und speziell meinem Plattenladen in Zürich widmen».

Die Nachfolge für Luginbühls Position wird in den kommenden Monaten durch den Leiter Finanzen SRG geregelt. Luginbühl bleibt bis zum 31. März 2026 für SRF und die SRG tätig. (pd/cbe)