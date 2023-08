ElleXX, die Finanzplattform für Frauen, will Unternehmen dabei unterstützen, bestehende und potentielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Augenhöhe anzusprechen und finanziell zu stärken, wie es in einer Mitteilung heisst. KMU und Konzernen soll auf dem Weg zu fortschrittlichen und chancengerechten Wirtschaftsakteurinnen und besseren Diversity-Rankings geholfen werden.

Bis 2029 werden in der Schweiz 30'000 mehr Menschen pensioniert als Junge in den Arbeitsmarkt eintreten, schreibt ElleXX. Im Jahr 2025 werden in der Schweiz bereits 365'000 Fachkräfte fehlen. Klar ist: Ohne Frauen kein Wirtschaftswachstum. Aber lediglich fünf Prozent der KMU verfügen über spezielle Programme zur Förderung und Rekrutierung von Frauen.

Rekrutierung der next Gen

Faire und fortschrittliche Arbeitgeber sprechen potenzielle Bewerberinnen und Bewerber an und binden qualifizierte Mitarbeitende langfristig. ElleXX gewährt verantwortungsvollen Unternehmen und ihren Mitarbeitenden neu Zugang zum eigenen Finanzbildungsangebot, heisst es in der Mitteilung. Gleichzeitig macht das Start-up die Erfolge von ethisch wirtschaftenden Unternehmen in der grössten Female Finance Community der Schweiz sichtbar. Damit können sich Unternehmen in einer neuen, primär weiblichen Zielgruppe als attraktive Player am Markt positionieren und weibliche Fachkräfte gezielt ansprechen, heisst es weiter.

Neben den bewährten Produkte-Kooperationen mit Allianz, Vontobel und der Migrosbank hat ElleXX verschiedene Programme des neuen Angebots bereits mit Unternehmen wie Baloise Versicherungen oder Swisscom erfolgreich umgesetzt.