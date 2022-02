Signifikant: Finn Stein verstärkt die Geschäftsleitung

Im Zuge des starken Wachstums des Marketing Technology Startups Signifikant wird die Geschäftsleitung um Finn Stein erweitert. Stein hat neu die Rolle des Chief Data & Analytics Officers inne und verantwortet in dieser Rolle den Bereich der Analyse und das Product Development.

Finn Stein wird neben Esther Cahn (CEO) und Peter Roth (CTO) in der Geschäftsleitung des Marketing Technology Startups Einsitz nehmen. Signifikant beschäftigt heute 16 Mitarbeiter und unterstützt grössere Werbeauftraggeber aus Branchen wie Retail, Telekommunikation, Banking oder E-Commerce bei der Optimierung ihrer On- und Offline-Kampagnen.

«Finn hat methodisch und fachlich in den letzten Jahren massgeblich dazu beigetragen, dass wir unseren Kunden noch umfassendere und schneller verfügbare Informationen zur Wirkung ihrer Kampagnen zur Verfügung stellen können» wird Esther Cahn, Gründerin und CEO von Signifikant, in einer Mitteilung zitiert. «Ich freue mich sehr, dass er die weitere Entwicklung von Signifikant in der neuen Rolle nun noch mehr prägen wird», so Cahn weiter.

«So muss man es machen, wenn man Werbeauftraggebern eine Grundlage für eine echte datengetriebene Mediaplanung liefern will. Das habe ich mir schon damals gedacht, als ich die Lösung von Signifikant zum ersten Mal gesehen habe und heute sind wir sogar nochmal deutlich weiter», so Stein. «Für die stetige Weiterentwicklung unserer Lösung verfügen wir über ein starkes Team aus Data Scientists und Mediaprofis und eine fortwährend enge Zusammenarbeit mit führenden Forschungsinstitutionen. Ich freue mich deshalb sehr, diesen Bereich zukünftig offiziell zu verantworten.»

Kampagnen müssen immer mehr direkten Impact auf die übrigen kundennahen Prozesse wie CRM oder Vertrieb liefern, wie es weiter heisst. Ob Unternehmen hier auf dem richtigen Weg sind, können sie nur erkennen, wenn sie integriert messen. «Insbesondere in diesem Bereich ist die Nachfrage in der Schweiz und in Deutschland sehr gross, weshalb wir uns dafür intern nun noch besser aufgestellt haben», sagt laut Mitteilung Cahn zum aktuellen Ausbauschritt.

Signifikant Solutions ist mit einer eigenen Martech-Lösung ein führender Spezialist für die kanalübergreifende und kontinuierliche Analyse von Kampagnen mit Massenmedien über alle On- und Offline-Kanäle bis auf Stufe Werbeträger und unter Berücksichtigung relevanter äußerer Einflussfaktoren, wie Wetter, Konkurrenzaktivitäten oder Weltgeschehen. (pd/mj