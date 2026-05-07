Maybaum Film: Flavio Alraun rückt in die Geschäftsleitung

Publiziert am 07.05.2026

Das bisherige Führungstrio – Mitgründer Michel Alraun (Founder & CEO), Laurent Ulrich (Founder / Managing Partner, Producer) und Michel Frutig (Managing Partner, Creative Director) – bleibt weiterhin in operativen Funktionen sowie im Verwaltungsrat aktiv.

Flavio Alraun ist seit 2019 als Head of Producer bei Maybaum Film tätig und verantwortet einen grossen Teil der Kundenbeziehungen. Zuvor hatte er bei Publicis Zürich während fünf Jahren unter anderem die Airline Swiss betreut und war an zahlreichen internationalen Kampagnen beteiligt. Seine erste Verbindung zu Maybaum Film reicht bis 2011 zurück, als er dort ein Praktikum absolvierte.

«Unsere Branche befindet sich im Dauer-Upgrade: Alles soll schneller, besser und günstiger werden, während die Anforderungen an Qualität und Wirkung stetig steigen», wird Flavio Alraun in einer Mitteilung zitiert. «Wir haben früh begonnen, unsere Prozesse und Denkweise darauf auszurichten. Das verschafft uns bis heute einen Vorsprung – auch im Umgang mit Künstlicher Intelligenz.»

Gegründet 2006 von Michel Alraun und Laurent Ulrich in einer Wohngemeinschaft in Burgdorf, beschäftigt Maybaum Film heute 25 Fachkräfte am Hauptsitz in Baden und realisiert über 200 Videoproduktionen pro Jahr. Das Unternehmen verfügt über vier unabhängige Kamera-Teams, ein eigenes Greenscreen- und Videopodcast-Studio sowie eine In-House-Postproduktion mit acht Schnittplätzen, Tonkabine, Color Grading Suite und hauseigener Distributionsabteilung.

Parallel zur Nachfolgeregelung kündigt Maybaum Film die öffentliche Lancierung der «mayAcademy» an. Das bisher interne Ausbildungsprogramm wird ab Spätsommer 2026 in neuen Schulungsräumen auf über 500 Quadratmetern direkt am Bahnhof Baden für externe Teilnehmende zugänglich. Die Räumlichkeiten sollen laut eigenen Aussagen europaweit einzigartig sein. Thematisch verbindet das Angebot Videoproduktion, Strategie und Marketing mit dem Einsatz generativer KI.

Michel Alraun: «Durch mein langjähriges Engagement im Vorstand der Swissfilm Association ist es uns gemeinsam mit der ICT-Berufsbildung gelungen, die neue eidgenössische Berufsprüfung ‹Multimedia Content Creator› ins Leben zu rufen. In der mayAcademy werden wir deshalb nicht nur theoretisches, sondern vor allem praxisnahes Wissen vermitteln und so einen aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung von Branchenstandards leisten.»

Das Jubiläum feiert Maybaum Film am 29. Mai 2026 im Merker Areal in Baden. (pd/cbe)