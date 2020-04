Flowcube: Flawa als neuen Kunden gewonnen

Die PR-Agentur Flowcube ist seit Mitte April für die Public-Relations-Aktivitäten der Flawa Consumer GmbH mit Sitz in Flawil zuständig. Das Unternehmen – in der Entwicklung und Produktion von Watteprodukte und Frischesohlen tätig – stellt neu in der aktuellen Covid-19-Situation mit einer eigenen Maschine auch Universalschutzmasken für Privatpersonen und Unternehmen her. Das Mandat von Flowcube beinhaltet die Kommunikationsberatung, Media Relations und das Führen der Pressestelle, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir freuen uns mit Flowcube einen professionellen und strategisch denkenden Partner mit grosser Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit gefunden zu haben. Die Agentur hat es verstanden, unsere kommunikativen Herausforderungen in der aktuellen Covid-19-Situation richtig einzuordnen und auch die Werte unserer Marke zukunftsgerichtet in ihren Vorschlägen für die laufende PR-Begleitung einzubinden», wird Flawa-CEO Claude Rieser zitiert. (pd/cbe)