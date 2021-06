Bundeskanzlei: Florian Imbach wird Informationsbeauftragter

Florian Imbach tritt per 1. Juli eine neue Stelle als Informationsbeauftragter bei der Schweizer Bundeskanzlei in Bern an. Sein Schwerpunkt werde die digitale Transformation der Bundesverwaltung sein, wie er auf Twitter schreibt:

In eigener Sache: Ich freue mich riesig auf das kommende digitale Abenteuer. Ab 1. Juli darf ich mich als Informationsbeauftragter für Digitale Transformation der Bundesverwaltung wieder voll mit Bits und Bytes befassen stay tuned! pic.twitter.com/QZOSEePzVZ — Florian Imbach (@zurichlive) June 3, 2021



«Ich stosse zu einem spannenden und frischen Team», so Imbach auf seiner privaten Website. Das Kompetenzzentrum «Digitale Transformation und IKT-Lenkung» unter der Leitung von Daniel Markwalder bestehe seit Januar 2021 und soll die Digitalisierung der Bundesverwaltung vorantreiben. «Ich freue mich riesig, an dieser digitalen Schlüsselstelle mitzuwirken.»

Imbach verliess die «Rundschau» von SRF per Ende April (persoenlich.com berichtete). Zunächst war noch unklar, was er nachher machen wird. Geholfen hat ihm dann aber der Stellenmarkt von persoenlich.com: «Die Stellenausschreibung habe ich bei euch auf der Seite zuerst gesehen», so Imbach mit einem Lachen. (cbe)