By Heart: Frageform aus Audruck der Neugier

Wie bringt man die verschiedenen Institute und Fachbereiche der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich dazu, ihre Weiterbildungsangebote auf eine gemeinsame Plattform zu bringen und damit neuen Bedürfnissen im Markt gemeinsam zu begegnen? Die Verantwortlichen auf Seiten der Universität holten sich dazu die Unterstützung von Lukas Stadelmann und Markus Bircher von By Heart, wie diese in einer Mitteilung schreiben.

Gemeinsam mit By Heart wurde 2021 ein Prozess eingeleitet, der die bisher weitgehend autonom agierenden Stakeholder in die Entwicklung eines gemeinsamen Purpose-Statements und damit einer gemeinsamen Identität einbindet. So wurde die Grundlage für einen Auftritt geschaffen, der alle Akteure bei ihren eigenen Themen abholt und sie doch gemeinsam auf die Bedürfnisse am Markt ausrichtet.

Anfangs 2022 entwickelte By Heart auf der Basis des Purpose-Statements ein Kreativkonzept, «das der Frage und dem mutigen Hinterfragen den grössten Raum schenkt», wie es weiter heisst. Die Frageform werde hier «zum sprachlichen Ausdruck jener fundamentalen, universitären Neugier, die Zürich gerade in den Wirtschaftswissenschaften zu einem weltweit anerkannten Forschungsstandort gemacht hat, die wir aber auch in der unschlagbaren Breite des Lehrangebots und schliesslich in einer Weiterbildung wiedererkennen, bei der es nicht bloss um das nächste Diplom, sondern um eine viel grundsätzlichere Freude am Lernen und Entdecken geht».

In enger Zusammenarbeit zwischen der Uni und By Heart ist nun eine Beta-Version der gemeinsamen Website entstanden. Die Agentur hat Grundlagen und Instrumente geschaffen, damit die verschiedenen Stakeholder diese Plattform nun Schritt für Schritt zum Leben erwecken, mit aktuellen Inhalten und eigenen Storys füllen können. «Der gemeinsame Weg hat also gerade erst begonnen. Und er wird noch nach vielen weiteren mutigen Fragen verlangen», heisst es.

Verantwortlich bei Executive Education der Universität Zürich: Alexander F. Wagner (CEO, Prodekan Weiterbildung und Professor für Finance der Universität Zürich), Anil Özdemir (Leitung Marketing), Manuel Keller (Leitung IT); verantwortlich bei By Heart: Markus Bircher (Strategie/Konzept), Lukas Stadelmann (Methodik/Prozess), Julian Scheidegger (Design). (pd/cbe)