Wie wird Bio-Transformation unsere Gesundheitsversorgung verändern? Können wir unser Leben gezielt verlängern? Wie schlafen wir in Zukunft besser und entspannen uns wirkungsvoller? Der neue Sanitas Podcast will Antworten auf diese Fragen geben. Er erscheint im Rahmen des «Sanitas Health Forecasts», der «ersten Schweizer Publikation über das, was uns bezüglich Gesundheit heute bewegt und morgen erwartet», wie es in einer Mitteilung heisst.

In diesem Rahmen spricht TV- und Radiomacher Frank Baumann jeden zweiten Mittwoch mit Trendforschern, Psychologen, Fertilitäts-Ärzten, Biohackern, Wissenschaftlern und vielen anderen über die Gesundheit der Zukunft – wer sie schon lebt, was uns erwartet und was bereits heute Realität ist.

Der Podcast erscheint im Rahmen des Sanitas Health Forecasts, der ersten Schweizer Publikation über die Gesundheit der Zukunft. Sanitas als Herausgeberin gehe damit sowie mit dem Podcast neue Wege.

Konzipiert und produziert wird der Podcast von der Zürcher Creative Consultancy Branders. Er wird neben digitaler Promotion auch in Printanzeigen beworben und soll Sanitas‘ führende Positionierung in der Diskussion um die Gesundheitszukunft unterstreichen. Der Podcast kann auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Deezer abonniert werden.











Herausgeber: Sanitas; Projektleitung: Kaspar Trachsel, Valentin Hüsser; Konzept, Redaktionsleitung, Gestaltung, Produktion und Umsetzung: Branders, Editor in Chief & Creative Director: René Allemann, Production Director: Marisa Güntlisberger, Design: Micha Kumpf, Content: Thea Ferretti, Katja Wölfel, Beratung: Walter Tagliaferri, Sarah Egger: Moderation: Frank Baumann. (pd/eh)