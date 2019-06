Comfederation: Frank Bodin verstärkt den Verwaltungsrat

Frank Bodin gehört neu dem Verwaltungsrat von Comfederation an. Der Werber und Unternehmer wird sein Wissen über die Führung von Agenturgruppen sowie seine Kreativität und kommunikative Erfahrung bei Comfederation einbringen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bodin war von 2001 bis 2018 Chairman & CEO von Euro RSCG beziehungsweise Havas. Er ist Präsident des ADC Switzerland, Kommunikationsrat von KS/CS Kommunikation Schweiz und in zahlreichen Verwaltungs-, Stiftungs- und Beiräten aktiv. Ausserdem ist er Beirat am Center for Communication an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ), Gastdozent an mehreren Universitäten und Referent im In- und Ausland.

Bodin habe Comfederation bereits im Aufbau eng begleitet. Per sofort nimmt er Einsitz im Verwaltungsrat, der von Ulrich Gygi (ehemaliger Konzernleiter der Schweizerischen Post und ehemaliger Verwaltungsratspräsident der SBB) präsidiert wird und dem im weiteren Nicole Loeb (Loeb Holding), Lorenz Furrer (Furrerhugi), Andreas Hugi (Furrerhugi) und Thomas Ladner (Rechtsanwalt) angehören, heisst es weiter.

Comfederation vereinigt sechs Unternehmen unter einem Dach und bietet Auftraggebern unterschiedliche Kommunikationsdisziplinen wie PR, Lobbying, Digital Marketing und Events aus einer Hand. Zu Comfederation gehören Furrerhugi (Bern, Zürich, Lugano, Brüssel), Crausaz (Fribourg, Lausanne), Narwal (Zug), Evenjo (Bern), Mindnow (Zürich) und Clé de Berne (Bern). Comfederation ist eine Leistungsmarke der Furrerhugi.holding. (pd/cbe)