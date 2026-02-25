Gestalten: Frauen stärker sichtbar machen

Publiziert am 25.02.2026

Der neue Auftritt bringt den Anspruch des Unternehmens visuell auf den Punkt: Frauen stärker sichtbar zu machen. Er steht für Selbstbewusstsein, Klarheit und Wirkung – Werte, die auch das Coachingangebot prägen, heisst es in einer Mitteilung.

Get Visible! konzentriert sich darauf, Frauen darin zu unterstützen, ihre Stimme mit Haltung und Selbstvertrauen einzusetzen und so Barrieren in beruflichen und öffentlichen Kontexten zu überwinden. Gestalten übersetzte diesen Anspruch mit klaren Formen, starken Farben und eine prägnante visuelle Sprache. Herzstück des neuen Auftritts ist die überarbeitete Website, die das Angebot kompakt und aufmerksamkeitsstark präsentiert. (pd/spo)