EqualVoice: Friedensnobelpreisträgerin neu dabei

Publiziert am 02.02.2026

Tawakkol Karman erhielt 2011 als erste Frau aus der arabischen Welt den Friedensnobelpreis für ihren gewaltlosen Einsatz für Frauenrechte und deren Beteiligung an Friedensprozessen. Die jemenitische Journalistin wurde als führende Figur des Arabischen Frühlings bekannt. Sie gründete die Organisation «Women Journalists Without Chains» und führte Proteste gegen das autoritäre Regime in ihrem Heimatland, wofür sie inhaftiert und verfolgt wurde. Ab Sommer 2026 wird sie das internationale EqualVoice Advisory Board verstärken, teilt Ringier mit.

Chris Keller, General Manager Europe Central bei Amazon Web Services (AWS), verantwortet das Geschäft in über 30 Ländern in Zentral- und Osteuropa. Zuvor leitete er die AWS-Länderorganisationen in der Schweiz und Österreich. Er bringt Expertise in Technologie, Skalierung und kulturellem Wandel ins nationale Advisory Board ein.

Die EqualVoice-Initiative setzt sich für ausgewogene Geschlechterrepräsentation in Medien und Öffentlichkeit ein. Laut Ringier konnten im Jahr 2025 fast alle Schweizer Titel der Gruppe ihre Teaser- und Body-Sichtbarkeit gegenüber 2024 sowohl im Print als auch online steigern. (pd/spo)