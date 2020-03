Die Creative Consultancy Branders betreut das Familienunternehmen aus Kreuzlingen als neue Leadagentur – und zwar von der Markenstrategie über die Erlebbarmachung der Positionierung im Markendesign bis hin zur Kommunikation und den internationalen Kampagnen für Rausch.

«Wir freuen uns sehr, dass wir Rausch mit der Vision einer ganzheitlichen, modernen Markenkommunikation überzeugen konnten», so René Allemann, Gründer und CEO von Branders, in einer Mitteilung. «Aktuell verändert sich gerade der Beauty-Bereich-Markt und damit auch die Erwartungen von Konsumentinnen und Konsumenten stark. Diese Entwicklungen sind eine grosse Chance für die Schweizer Traditionsmarke.»

«Mit Branders haben wir einen Partner an unserer Seite, der Branding, Kommunikation und Markenerlebnis als Gesamtheit denkt und angeht – genau wie wir. Wir haben grosse Freude an der Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass dieser Schritt unsere Marke erfolgreich in die Zukunft führen wird», so Rausch-CEO Lucas Baumann.

Erste Arbeiten werden bereits in diesem Frühling zu sehen sein. (pd/eh)