Evoq: Frischer Anstrich für die Stiftung Märtplatz

Die Stiftung Märtplatz ist eine Zürcher Ausbildungsinstitution für junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen. In elf Werkstätten werden rund 45 Ausbildungsplätze im geschützten Rahmen angeboten. Ziel ist die Integration im ersten Arbeitsmarkt. Die Marken- und Kommunikationsagentur Evoq hat in den vergangenen Monaten die Positionierung des Sozialunternehmens überarbeitet und den Auftritt erneuert. Das neue Konzept sieht vor, die Kommunikation der in Freienstein beheimateten Stiftung spezifisch auf die unterschiedlichsten Zielgruppen auszurichten, heisst es in einer Mitteilung.

Behörden oder Schulen suchen einen effizienten und zuverlässigen Ausbildungspartner, mit dem sie regelmässig zusammenarbeiten können. Mit dem «Netzwerk Märtplatz» wurde eine Eventserie ins Leben gerufen, die den Erfahrungsaustausch unter Fachpersonen fördert. Ein erster Anlass hat mit rund 100 Teilnehmenden im Mai stattgefunden. Passend zum Event wurde der Berufsfächer eingeführt. Das auffällige Medium präsentiert sämtliche Ausbildungsangebote auf kompakte Art und Weise. Die attraktiven Berufsporträts im Berufsfächer wurden in der märtplatzeigenen Fotowerkstatt – zusammen mit den Auszubildenden – entwickelt und umgesetzt.

Alle Märtplatz-Werkstätten haben laut Mitteilung ein grosses Interesse daran, ihre Produkte und Dienstleistungen von Schreinerarbeiten bis IT-Support im freien Markt zu präsentieren. Lernende kommen so in den direkten Kontakt mit den Bedürfnissen, die sie im ersten Arbeitsmarkt erwarten. Als weitere Zielgruppen gilt es also Privatpersonen und Unternehmen von den vielfältigen Angeboten zu überzeugen. Als Massnahmen wurden die Website erneuert und lokale Werbemittel wie Inserate, Kleinplakate oder Kinodias gestaltet.

Der Märtplatz wird in der Hauptsache durch IV-Beiträge und zum kleineren Teil durch die Erträge der Werkstätten finanziert. Diese Einnahmen reichen jedoch nicht aus, um die umfangreichen Ausbildungsangebote auf Dauer zu gewährleisten und dringend nötige Investitionen zu tätigen. So ist die soziale Einrichtung auf Zuwendungen von Stiftungen oder Privatpersonen angewiesen. Diese weiteren Zielgruppen gilt es entsprechend zu adressieren. Evoq hat erste für das Fundraising relevante Massnahmen umgesetzt, wie beispielsweise die Professionalisierung des Auftritts Geber-Stiftungen gegenüber. Zudem hat ein Fundraising-Mailing in der Region auf die Bedürfnisse des Märtplatzes hingewiesen und entsprechende Spenden gesammelt. Ausserdem läuft derzeit eine digitale Crowdfunding-Aktion zugunsten der Malerwerkstatt mit einem unterhaltsamen Werbevideo.

Verantwortlich bei der Stiftung Märtplatz: Andrea Sailer (Leiterin Administration und Kommunikation), Martin Ciocarelli (Leiter Finanzen), Simone Glauser, Sibylle Meier (Berufsbildnerinnen Fotowerkstatt); verantwortlich bei Evoq: Adrian Schaffner (Konzept), Saija Sollberger (Grafikdesignerin in Ausbildung), Marc Hahn (Design), Susanne Pfäffli (Text), Corinne Brunner (UX-Design), Beatrice Burkart (Frontend Programmierung). (pd/cbe)