SNK: Frischer Auftritt für Sensorenherstellerin

Das Genfer B2B-Unternehmen LEM, mit über fünfzigjähriger Geschichte, hat eine neue Markenidentität eingeführt. Die Zürcher Branding-Agentur SNK und die Genfer PR-Agentur Cabinet Privé de Conseils (CPC) haben in enger Kooperation mit dem Management von LEM an der neuen Identität gearbeitet. Wie SNK in einer Mitteilung schreibt, haben sie gemeinsam die strategische Markenidentität, die Kommunikationsstrategie, das neue Markendesign und den neuen Claim «Life Energy Motion» entwickelt. Sämtliche Materialien seien bei den weltweiten Niederlassungen des Kunden getestet worden, um die kulturelle Akzeptanz sicherzustellen.

Zusammen mit dem Kundenteam entwickelten SNK und CPC das Konzept, die Inhalte und das Design für den Jahresbericht und den Finanzbericht 2018/2019, weiter die Eventkommunikation und Medien für die weltweite interne Markeneinführung sowie Kommunikationsmaterial für die externe Einführung, für Investor Relations und die Generalversammlung. SNK hat ein Online-Markenportal mit Tools und Richtlinien für LEM gestaltet und entwickelt. Der weitere Rollout und die Implementierung erfolgen sukzessive.

LEM ist weltweit führend im Bereich der elektrischen Messtechnik und entwickelt Lösungen für Energie und Mobilität. Es ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, hat rund 1500 Mitarbeitende und verfügt laut Mitteilung über eine signifikante Marktpräsenz in China, Europa, Nordamerika und in anderen asiatischen Ländern. (pd/eh)