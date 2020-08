Scholtysik & Partner: Frischer Auftritt fürs Bürgerspital Basel

Das Bürgerspital Basel, führendes Basler Sozialunternehmen, nennt sich fortan BSB und lanciert einen neuen, zeitgemässen Auftritt mit dezidierten Submarken für ihre bekannten Häuser und ihre spezialisierten Dienstleistungs- und Produktionsbetriebe. Scholtysik & Partner unterstützt das BSB in Markenstrategie, Naming, Design und Umsetzung.



Aus «Bürgerspital Basel» wird «BSB»

Das Bürgerspital Basel sei heute kein Spital mehr, sondern ein soziales Unternehmen für die Betreuung von Menschen im Alter und die Integration von Menschen mit Behinderung, wie es in einer Mitteilung heisst. In diesen Geschäftsfeldern sei der Begriff «Spital» ein spürbarer Nachteil im Wettbewerb. Der juristische Firmenname bleibt «Bürgerspital Basel», tritt aber in der Kommunikation in den Hintergrund.



Differenziertes Markenportfolio

Die Wohnhäuser und Pflegezentren treten künftig unter ihren angestammten Namen auf mit einem BSB-Endorsement. So wird der Charakter jedes einzelnen Hauses gewahrt und mit der Qualitätsgarantie BSB aufgewertet und der Dachmarke zugeordnet. Die rund 20 spezialisierten Betriebe des BSB richten sich stärker auf ihren jeweiligen Markt aus. Neu treten sie unter Submarken wie «BSB Schreinerei» auf oder wo nötig mit komplett eigenständigen Marken, beispielsweise in der Gastronomie oder im Handel. Das situativ eingesetztes Co-Branding mit der Bürgergemeinde Basel als Eigentümerin wirkt zusätzlich vertrauensbildend.



Barrierefrei und zielgruppengerecht

Das frische, grosszügige Design und eine unkomplizierte, direkte Ansprache vermitteln das Selbstverständnis des BSB als agiler und zupackender Dienstleister. Es erfüllt die Anforderungen von Unternehmensstrategie, Markenstrategie, Barrierefreiheit und zielgruppengerechter Kommunikation gleichermassen. Dazu arbeiteten Strategen und Designer von Scholtysik & Partner eng mit Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen des BSB zusammen. UX-Spezialisten der Agentur befragten die sehr unterschiedlichen Zielgruppen eingehend – von Hochbetagten, Behinderten und Angehörigen über Firmenkunden bis zu Fachpersonen von IV, Justiz- oder Sozialbehörden. (pd/eh)