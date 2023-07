Quade & Zurfluh: Frischer Look für Auto Schweiz

Die Neugestaltung und das Rebranding der Website www.auto.swiss seien das Ergebnis eines umfassenden Überarbeitungsprozesses, bei dem ein Schwerpunkt auf Nutzerfreundlichkeit, modernem Design und ansprechender Benutzererfahrung lag, heisst es in der Mitteilung von Quade & Zurflueh. Die neue Website präsentiere sich in einem frischen, zeitgemässen Look, der die Markenidentität von auto-schweiz widerspiegle und gleichzeitig eine klare Botschaft der Innovation und des Fortschritts vermittle. Die technische Realisierung wurde durch Foresite umgesetzt.

Im Rahmen der Neugestaltung wurde auch dem Jahresbericht ein neuer, moderner und frischer Look verpasst. Der Jahresbericht ist auf der Website von auto-schweiz publiziert. (pd/wid)