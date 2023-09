Vom 15. bis 17. September empfängt das Digital Festival seine Besucherinnen und Besucher in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon. Auf über 3000 Quadratmetern tauschen sich Pioniere und Entscheiderinnen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft über die zentralen Themen und relevantesten Trends der Digitalisierung aus. Erstmals lädt das Digital Festival am Samstag auch die breite Öffentlichkeit ein, die digitale Zukunft hautnah zu erleben.



Parallel dazu messen sich am HackZurich die besten Tech-Talente während 40 Stunden am grössten Hybrid Hackathon Europas.



Das Branding der beiden Veranstaltungen wurde konsolidiert, um kommunikative Synergien optimal zu nutzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Key Visual des Digital Festivals dramatisiere das Credo des Events: Nicht die Technik per se stehe im Fokus, sondern die Menschen, die sie entwickeln, implementieren und nutzen. Diese Symbiose wird illustriert durch ein digitales Testimonial aus der virtuellen Feder der CGI-Artists Roli Deluxe.

Verantwortlich beim Digital Festival/HackZurich: Ralph Roos (Head of Digital Festival & HackZurich), Jeannine Müller (Social Media & Communications), Marinna Schmid (Program & Event Manager); Strategie, Konzept und Kreation: POP Creative Services; Roli Hofer, Michi Benz; CGI-Design/-Produktion: Roli Deluxe. (pd/cbe)