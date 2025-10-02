Evoq: Frischer Wind erhält neuen Markenauftritt

Publiziert am 02.10.2025

Die Zürcher Kommunikationsagentur Evoq hat für das Unternehmen Frischer Wind ein umfassendes Rebranding entwickelt. Nach 25 Jahren erhält der Spezialist für die Moderation partizipativer Prozesse damit einen neuen visuellen Auftritt sowie eine neue Website.

Das Rebranding soll Frischer Wind dynamischer und gleichzeitig nahbarer präsentieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Ziel sei es, die Positionierung als Pionier in der partizipativen Prozessbegleitung zu stärken und für die Zukunft zu schärfen.

«Evoq hat die Besonderheit unserer Organisation rasch erfasst und visuell auf den Punkt gebracht», lässt sich Britta von Wurstemberger, Geschäftsleiterin von Frischer Wind, in der Mitteilung zitieren. Das neue Design umfasst unter anderem ein kalligraphisch gestaltetes Logo, Karikaturen und eine frische Farbpalette. (pd/cbe)