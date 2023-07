Die Weine des Weingut Landolt werden in Handarbeit produziert und sind von lokaler Tradition geprägt. Die neuen Etiketten sollen genau jene Werte widerspiegeln. Denn die Agentur Rosarot hat für alle vier Weinlinien ein gemeinsames Designkonzept entwickelt, das jeden einzelnen Wein zelebrieren soll und gleichzeitig den übergreifenden Brand «Landolt Weine» positioniert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Packaging Design inszeniert die Markenwerte, indem das moderne Grafikdesign mit Veredelungen und illustrierten Elementen ergänzt wird. Die einheitliche Form der Etiketten mit einem ausgeschnittenen Buchstaben L für Landolt verbindet die Linien. Lackprägungen sollen die Qualität des Weins haptisch erfahrbar machen. Zudem sollen ein neuer Claim sowie Rückseitentext die Marke Landolt zusätzlich boosten.

Rosarot will laut Mitteilung mit neuen Designs und Namen das Storytelling von zwei lokalen Weinlinien auf ein neues Niveau heben. Denn Landolt produziert eine Weinlinie mit Weinreben exklusiv aus der Stadt Zürich. Der neu entwickelte Name «Stadtzürcher» und das Design der Etiketten verraten sofort die Herkunft des Weins. Die Etiketten zeigen eine zweifarbige, minimalistische Karte der Stadt Zürich, wobei jedem Wein der Linie eine andere Farbe für die Stadtkarte zugeordnet wurde.

Zudem produziert Landolt Weine, für deren Herstellung ausschliesslich Reben aus dem Zürcher Weinland verwendet werden. Für diese Linie wurde der Name «Züribieter» gewählt, heisst es weiter. Die Etiketten sind ebenfalls zweifarbig, und sind in der Gestaltung an die Flagge des Kantons angelehnt. Für jeden Wein der Linie erarbeitete Rosarot einen eigenen Zweitnamen mit zugehöriger Headline, welche die regionale Herkunft unterstreichen soll, sowie eine passende Lackprägung. So ist der Züribieter Pinot Blanc beispielsweise «Der Erfrischende», mit der Headline «Wie ein Schwumm im Zürisee» und geprägtem Wasserspritzer auf dem Etikett.

Rosarot hat mit dem neuen Branding auch die beiden Klassiker, «Himmelsleiterli» und «1834», weiterentwickelt. Mit den neuen Etiketten sollen die Weine ihren Charakter behalten, die Qualität vermitteln und neben dem «Stadtzürcher» und «Züribieter» als Landolt-Weine erkennbar sein.

Verantwortlich bei Landolt Weine: Marc Landolt (Inhaber), Johannes Reiners (Geschäftsleiter), Wolfgang Langanger (Einkauf & Produktmanagement), Jasmin Grossmann (Marketing), Laura Haas (Marketing & Graphic Design); verantwortlich bei Rosarot: René Karrer (Creative Direction), Sarah Di Nolfi und Bianca Berger (Art Direction), Stephanie Steimer (Graphic Design und DTP), Die Sarah Pietrasanta und Franz Neugebauer (Text und Konzept), Andreas Steiner (Consulting). (pd/yk)