TBS: Frisches Design für Umweltreport

Publiziert am 15.04.2026

Die Agentur TBS Marken Partner AG war für das Editorial Design sowie die Ausgestaltung und Illustration der Inhalte verantwortlich. Der Report dokumentiert die ökologischen Nachhaltigkeitsaktivitäten von Liegenschaften Stadt Zürich (LSZ) erstmals in einer zusammenfassenden Publikation.

Thematisch deckt der Umweltreport 2024 laut einer Mitteilung ein breites Spektrum ab: von umweltgerechtem Bauen, Biodiversität und Begrünung über Heizungsersatz und Photovoltaikanlagen bis zur nachhaltigen Gastronomie und klimafreundlicher Mobilität.

Das Designkonzept basiert auf einer stilisierten Häuschen-Form, die als verbindendes Element über sämtliche Themen und Symbole hinweg eingesetzt wird. Farblich schöpft die Gestaltung das Spektrum des städtischen Corporate Designs voll aus.

Der Report steht auf der Landingpage von LSZ zum Download bereit. TBS wird auch den Umweltreport für das Jahr 2025 gestalten. (pd/cbe)