Hella Studio: Frisches Erscheinungsbild für Kreando

Publiziert am 29.09.2026

Die Berner Kreativagentur Hella Studio hat Corporate Identity und Corporate Design von Kreando überarbeitet. Kreando betreibt einen Schweizer Online-Shop für Stoffe und Nähbedarf. Das neue Erscheinungsbild bildet die Grundlage für den neu gestalteten Webshop des Unternehmens, heisst es in einer Mitteilung.

Hella Studio hat die prägenden Elemente der Marke reduziert und gestärkt. Der verspielte Charakter soll dabei erhalten bleiben. Das Erscheinungsbild ist laut Mitteilung für alle Kanäle ausgelegt und kann vom Kreando-Team im Alltag selbst angewendet werden.

Die Gestaltung ist auf digitale Anwendungen ausgerichtet. Leuchtende RGB-Farben ersetzen die bisher zurückhaltenden Farbtöne. Im Druck kommen die Farbakzente als Sonderfarben zum Einsatz. Auf unbedruckten Verpackungsmaterialien setzen Sticker und Klebeband Markenakzente.

Die neue Bildwelt entsteht inhouse in der Kreando-Usine. Der Kreando-Character, eine bestehende Markenfigur, begleitet Kundinnen und Kunden punktuell durch den Webshop. Ein CI/CD-Manual hält die Vorgaben für die Markenführung über alle Bereiche und beteiligten Teams fest. (pd/spo)