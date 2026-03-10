Neoviso: Frisches Erscheinungsbild zum Jubiläum

Publiziert am 10.03.2026

Ab sofort tritt die Agentur Neoviso mit einem überarbeiteten Markenauftritt auf, der ihren eigenen Anspruch – «Keeping brands relevant» – nach aussen klarer sichtbar machen soll, heisst es in einer Mitteilung. Mehrere Berührungspunkte der Marke wurden überarbeitet, darunter eine neue Website und ein aktualisierter Social-Media-Auftritt. Intern lancierte Neoviso zudem eine Merch-Linie für Mitarbeitende, die den neuen Markenauftritt aufgreift und die gemeinsame Identität im Team stärken soll.

An der inhaltlichen Ausrichtung und dem bestehenden Dienstleistungsangebot ändert sich hingegen nichts. «Mit dem neuen visuellen Erscheinungsbild feiern wir einen frischen und erwachsenen Auftritt, bleiben dabei aber unserer Vision und dem bewährten Angebot treu», wird CEO Yannick Blättler zitiert.

Die zugehörige Kampagne läuft seit Montag über verschiedene digitale Kanäle. In den kommenden Wochen wird sie durch Out-of-Home-Werbung im Raum Luzern ergänzt. (pd/spo)