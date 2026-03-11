Tasty Tunes Capital: Fruitcake Communications übernommen

Publiziert am 11.03.2026

Die Tasty Tunes Capital AG (TTC) aus Bern hat die Agentur Fruitcake Communications übernommen und sich gleichzeitig mit Nice Try, Moodhouse und Aticfade zusammengeschlossen, teilt sie mit.

Fruitcake Communications blickt auf über 40 Jahre Erfahrung in Branding und Webentwicklung zurück. Die Berner Podcast-Agentur Nice Try ergänzt die Gruppe um Corporate Audioformate, während das neu gegründete Treuhandunternehmen Aticfade den Bereich Buchhaltung und CFO-Management abdeckt.

Die Übernahme von Fruitcake markiert zugleich einen Generationenwechsel: Gründer Lahor Jakrlin zieht sich operativ und als Inhaber zurück. Seine Tochter Lara Jakrlin ist bereits seit 2020 CEO und führt das Unternehmen gemeinsam mit dem bestehenden Team weiter. Für die Berner Agenturlandschaft bedeutet die Transaktion einen strukturellen Einschnitt: Ein Traditionsunternehmen geht in ein neu konzipiertes Holdingmodell über, das bewusst mit klassischen Beteiligungsstrukturen bricht. (pd/spo)