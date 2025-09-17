Danone: Führungswechsel mit Marketing-Expertise

Publiziert am 17.09.2025

Sandro Tichelli, der seit 2022 als Country Manager für Danone Schweiz tätig war, wird das Unternehmen Ende September auf eigenen Wunsch verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Seine Nachfolge tritt ab Oktober Isabel Petit an. Sie leitet aktuell die Geschäfte von Danone Österreich und Slowenien und wird diese Verantwortung zusätzlich zur Leitung des Schweizer Geschäfts übernehmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unter Tichellis Führung wurden vier zuvor eigenständige Geschäftseinheiten zu einem Unternehmen zusammengeführt. Danone Schweiz verzeichnete in den vergangenen vier Jahren laut Unternehmensangaben eine positive Entwicklung bei Marktanteilen und Umsätzen. Tichelli war 2009 bei Danone eingestiegen und hatte verschiedene Marketing- und Vertriebspositionen in der Schweiz und in Deutschland inne.

Seine Nachfolgerin Isabel Petit verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung bei Danone in verschiedenen Führungsrollen in Amerika, Asien und Europa. Zuletzt war sie als Sales Direktorin Europa für den Bereich Danone Waters tätig, bevor sie Anfang 2024 die Geschäftsführung für Österreich und Slowenien übernahm.

Richard Trechman, Geschäftsführer von Danone DACH, wird in der Mitteilung zitiert: «Wir danken Sandro für seine äusserst wertvolle Arbeit und sein grosses Engagement für Danone Schweiz.» Mit Petit gewinne man eine erfahrene Führungskraft, die mit ihrer internationalen Expertise und ihrem strategischen Weitblick die erfolgreiche Entwicklung von Danone in der Schweiz weiter vorantreiben werde. (pd/cbe)