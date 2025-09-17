17.09.2025

Danone

Führungswechsel mit Marketing-Expertise

Der Wechsel an der Spitze bringt erneut Marketing-Know-how in die Geschäftsleitung – sowohl der scheidende Country Manager Sandro Tichelli als auch seine Nachfolgerin Isabel Petit verfügen über umfangreiche Erfahrung in internationalen Marketing- und Vertriebsrollen.
Danone: Führungswechsel mit Marketing-Expertise
Isabel Petit (links) übernimmt die Leitung von Danone Schweiz von Sandro Tichelli. (Bilder: zVg)
Publiziert am 17.09.2025

Sandro Tichelli, der seit 2022 als Country Manager für Danone Schweiz tätig war, wird das Unternehmen Ende September auf eigenen Wunsch verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Seine Nachfolge tritt ab Oktober Isabel Petit an. Sie leitet aktuell die Geschäfte von Danone Österreich und Slowenien und wird diese Verantwortung zusätzlich zur Leitung des Schweizer Geschäfts übernehmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unter Tichellis Führung wurden vier zuvor eigenständige Geschäftseinheiten zu einem Unternehmen zusammengeführt. Danone Schweiz verzeichnete in den vergangenen vier Jahren laut Unternehmensangaben eine positive Entwicklung bei Marktanteilen und Umsätzen. Tichelli war 2009 bei Danone eingestiegen und hatte verschiedene Marketing- und Vertriebspositionen in der Schweiz und in Deutschland inne.

Seine Nachfolgerin Isabel Petit verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung bei Danone in verschiedenen Führungsrollen in Amerika, Asien und Europa. Zuletzt war sie als Sales Direktorin Europa für den Bereich Danone Waters tätig, bevor sie Anfang 2024 die Geschäftsführung für Österreich und Slowenien übernahm.

Richard Trechman, Geschäftsführer von Danone DACH, wird in der Mitteilung zitiert: «Wir danken Sandro für seine äusserst wertvolle Arbeit und sein grosses Engagement für Danone Schweiz.» Mit Petit gewinne man eine erfahrene Führungskraft, die mit ihrer internationalen Expertise und ihrem strategischen Weitblick die erfolgreiche Entwicklung von Danone in der Schweiz weiter vorantreiben werde. (pd/cbe)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

persönlich Exemplar
Neues Heft ist da
Die neue «persönlich»-Ausgabe ist da - jetzt Probe-Exemplar bestellen.