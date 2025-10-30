Silverspot: Fünf kurze Sendungen in 24 Stunden

Im Presseraum der Messe Zürich entstanden an einem einzigen Mittwoch fünf «Car News»-Episoden für Astara Switzerland – gedreht, geschnitten und am Folgetag bereits auf Sendung bei TeleZüri.
Die Serie zeigt Fahrzeuge von Nissan, KGM, Hyundai, MG und Jeep. Als besonderer Gast trat Musiker Stress für das Nissan-Interview auf, was der Produktion zusätzliche Aufmerksamkeit einbrachte.
Die 40-sekündigen Formate sind über TeleZüri, Astara Switzerland und den «Car News»-YouTube-Kanal abrufbar. (pd/cbe)
