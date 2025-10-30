30.10.2025

Silverspot

Fünf kurze Sendungen in 24 Stunden

Die fünf «Car News»-Clips für Astara Switzerland sind an einem Tag an der Auto Zürich entstanden.
Silverspot: Fünf kurze Sendungen in 24 Stunden
Das Produktionsteam der Silverspot AG war den ganzen Mittwoch über auf der Auto Zürich unterwegs. Die Messe dauert noch bis Sonntag. (Bild: zVg)
Publiziert am 30.10.2025

Im Presseraum der Messe Zürich entstanden an einem einzigen Mittwoch fünf «Car News»-Episoden für Astara Switzerland – gedreht, geschnitten und am Folgetag bereits auf Sendung bei TeleZüri.

Die Serie zeigt Fahrzeuge von Nissan, KGM, Hyundai, MG und Jeep. Als besonderer Gast trat Musiker Stress für das Nissan-Interview auf, was der Produktion zusätzliche Aufmerksamkeit einbrachte.

Die 40-sekündigen Formate sind über TeleZüri, Astara Switzerland und den «Car News»-YouTube-Kanal abrufbar. (pd/cbe)


