Publiziert am 20.05.2026

Das Employer-Branding-System umfasst ein längeres Hauptvideo, mehrere Jobvideos sowie Cut-Downs und Videostills für den crossmedialen Einsatz, teilt Maybaum Film mit. Die Fixit AG stellt Mörtel, Putze und Dämmstoffe her – Produkte, die im Alltag wenig Aufmerksamkeit erhalten, aber im Bauwesen grundlegend sind. Genau diesen Gegensatz macht sich die Kampagne zunutze: Statt auf Superlative setzt sie auf Authentizität, so Maybaum weiter.

Im Mittelpunkt stehen echte Mitarbeitende in ihrem realen Arbeitsumfeld – im Produktionswerk, im Steinbruch, im Lager, auf der Baustelle und im Büro. Die inhaltliche Leitidee lautet entsprechend: Fixit sucht Teamplayer mit Substanz.

«Employer Branding braucht eine solide Substanz – und Fixit hat richtig viel davon», wird Michel Frutig, Creative Director und Mitinhaber von Maybaum Film, zitiert. Das habe nicht nur für eine tragfähige Konzeptidee gesorgt, sondern auch für eine Fülle an Wortspielen. Für den visuellen Zusammenhalt über alle Formate hinweg sorgt das markante Orange der Marke Fixit, das Hauptfilm, Jobvideos und Begleit-Assets zu einem einheitlichen Auftritt verbindet.

Das fertige Content-System ist für verschiedene Kanäle konzipiert: Der Hauptfilm kommt auf der Unternehmenswebsite und einer spezifischen Landingpage zum Einsatz, die ergänzenden Formate erweitern den Auftritt für digitale Touchpoints sowie den Einsatz an Jobmessen. (pd/spo)