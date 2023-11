Quade & Partner: Für Powerfuel Days neues Format lanciert

An den Powerfuel Days im Mai 2023 haben sich Expertinnen und Experten der nationalen und internationalen Energiewirtschaft zusammengefunden, um gemeinsam auf die Wichtigkeit eines Themas aufmerksam zu machen: Die Transformation der Energiezukunft – mit Fokus auf Wasserstoff- und Power-to-X-Anwendungen.

Als Veranstalter der Powerfuel Days hat Quade & Partner in Kooperation mit Avenergy Suisse das Magazin Avenue Special lanciert – «und damit ein neuartiges Format auf die Beine gestellt», wie es in einer Mitteilung heisst. Die Sonderausgabe des Mitgliedermagazins von Avenergy Suisse bringe die Kernaussagen der 32 Referentinnen und Referenten der diesjährigen Powerfuel Days auf den Punkt und gewähre Einblicke in wissenschaftliche und politische Aspekte der Energietransformation entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Das Magazin in deutscher und französischer Sprache mit einer Gesamtauflage von rund 40'000 Exemplaren wurde allen Mitgliedern von Avenergy Suisse sowie den Referentinnen und Referenten sowie Partnern der Powerfuel Days per Post zugestellt und kann auf powerfuel.ch in digitaler Form heruntergeladen werden. (pd/cbe)