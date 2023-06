Brave Agency: Für Versicherer eine neue Marke entwickelt

Um im dynamisch wachsenden Versicherungsmarkt stärker auf die Kundenbedürfnisse fokussieren zu können, hat die Intus AG Immobilien Treuhand Versicherungen ab April 2023 den Geschäftsbereich «Versicherung» in einer neuen Marke gebündelt. Die Intus Broker AG wird in neuen Räumlichkeiten an der Lagerstrasse 11 in Affoltern am Albis Versicherungsprodukte und Speziallösungen für Institutionelle- und Corporate-Kunden, sowie für ausgewählte Privatkunden vermitteln, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der frische Wind für die neue Marke wurde von Brave entwickelt und ist auf Social-Media-Kanälen, als Website und in den analogen Medien der neuen Intus Broker sichtbar. «Dabei durfte man nicht die Pfade konservativer Versicherungskommunikation verlassen – man musste», heisst es dazu. Das Ergebnis sei «eine freche Kommunikation, die sich aufmerksamkeitsstark vom Insurance-Mainstream abhebt».

«Brave Agency hat uns im Rahmen einer Neuausrichtung ganzheitlich unterstützt – von einem komplett neuen Auftritt bis hin zu einem Spezialversand, mit welchem die Kunden über die strukturellen Veränderungen informiert wurden», so Marco Sennhauser, Mitglied der Geschäftsleitung und Partner von Intus. «Die gesteckten Ziele wurden eingehalten und Unvorhergesehenes wurde rasch und kompetent gelöst. Der von uns vorgegebene zeitliche Druck war für die involvierten Personen kein Hindernis. Der anfänglich erarbeitete Massnahmenkatalog bildete stets eine gute Grundlage, um Prioritäten richtig zu setzen und Milestones einzuhalten. Auch mit den Dienstleitungen aus dem Partnernetzwerkt waren wir zufrieden.»

Ganz nebenbei hat sich die Zürcher Agentur aus dem Binz-Quartier auch selbst ein neues Logo verpasst. Neu kommt die simplifizierte Marke «brave.» zum Einsatz.

Verantwortlich bei Intus: Marco Sennhauser (Gesamtverantwortung); verantwortlich bei Brave Agency: Marie Zehetleitner (Projektleitung), Mo Klotz (Creative Direction); verantwortlich bei Kitchen.Agency: Tiago Dias (Backend/Frontend Development). (pd/cbe)