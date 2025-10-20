Scholtysik: Fusion zur Rehaklinik-Gruppe Valens abgeschlossen

Die beiden Institutionen hatten im August 2023 ihre Fusion beschlossen. Der Zusammenschluss umfasst zwölf stationäre und ambulante Kliniken mit über 2200 Mitarbeitenden. Nach eigenen Angaben ist damit der grösste Anbieter für medizinische Rehabilitation in der Schweiz entstanden.
Der Name «Valens» leitet sich vom lateinischen «valere» (stark sein, gesund sein) ab. Zehn der zwölf Kliniken werden künftig unter diesem Namen auftreten. Zwei Kliniken behalten ihre eigenständige Marke, sind aber mit der Dachmarke verbunden.
«Die Fusion und Integration sind eine Herkulesaufgabe», sagt Dr. Till Hornung, CEO der Klinikgruppe Valens. Dank des sorgfältigen Vorgehens sei der neue Name und Markenauftritt nicht kontrovers diskutiert worden.
Die Agentur Scholtysik hatte das Mandat vor rund anderthalb Jahren erhalten und neben der Namensgebung auch die Markenpositionierung und das visuelle Erscheinungsbild entwickelt. Die Branding-Agentur mit Sitz in Zürich wurde 1996 gegründet und betreut unter anderem die ETH Zürich, ABB, SBB und UBS. (pd/nil)
