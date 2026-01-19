Bold: Fust Küchen & Bäder mit neuem Markenauftritt

Publiziert am 19.01.2026

Kern der strategischen Ausrichtung ist die Verschiebung vom reinen Umbau hin zu den renovierten Räumen als Lebensräume. Die Kommunikation fokussiert auf die Nutzung der Küchen und Bäder nach der Renovation statt auf den Bauprozess selbst, heisst es in einer Medienmitteilung der Agentur Bold.





Das Re-Design umfasst sämtliche Touchpoints: Drucksachen, Online-Auftritte, Fahrzeugbeschriftungen, POS-Mittel sowie Anzeigen-Templates und weitere Kommunikationsmittel wurden neu gestaltet. Eine begleitende Kampagne zeigt Küchen und Bäder im Alltagsgebrauch.

















Die Neupositionierung richtet sich an Schweizer Wohneigentümer, die neben der Raumgestaltung auch Beratung und die Sicherheit eines etablierten Unternehmens suchen. Fust Küchen & Bäder bietet nach eigenen Angaben Fachberatung, Planung und Umsetzung aus einer Hand an. (pd/nil)