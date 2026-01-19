Bold: Fust Küchen & Bäder mit neuem Markenauftritt

19.01.2026

Fust Küchen & Bäder mit neuem Markenauftritt

Im Zuge der Neupositionierung entfällt das Wort «Bau» aus der bisherigen Bezeichnung «Fust Küche Bad Bau». Die Marke tritt neu als «Fust Küchen & Bäder» auf.
Kern der strategischen Ausrichtung ist die Verschiebung vom reinen Umbau hin zu den renovierten Räumen als Lebensräume. Die Kommunikation fokussiert auf die Nutzung der Küchen und Bäder nach der Renovation statt auf den Bauprozess selbst, heisst es in einer Medienmitteilung der Agentur Bold.

Das Re-Design umfasst sämtliche Touchpoints: Drucksachen, Online-Auftritte, Fahrzeugbeschriftungen, POS-Mittel sowie Anzeigen-Templates und weitere Kommunikationsmittel wurden neu gestaltet. Eine begleitende Kampagne zeigt Küchen und Bäder im Alltagsgebrauch.



Die Neupositionierung richtet sich an Schweizer Wohneigentümer, die neben der Raumgestaltung auch Beratung und die Sicherheit eines etablierten Unternehmens suchen. Fust Küchen & Bäder bietet nach eigenen Angaben Fachberatung, Planung und Umsetzung aus einer Hand an. (pd/nil)

Credits

Verantwortliche Agentur: Bold AG; verantwortlich bei Fust: Nadin Buschor (Marketing Managerin Küchen & Bäder), Nicole Hatt (Leiterin Brand Management); Fotograf: Simon Opladen; Styling & Ausstattung: Anja Elvers.


