Contcept Communication: PureGym holt die PR-Arbeit in die Schweiz

Publiziert am 16.11.2026

Contcept Communication aus Zürich betreut PureGym seit November in der Deutsch- und der Westschweiz, wie die Agentur mitteilt. Das Mandat umfasst die strategische Beratung und die operative Medienarbeit. Bisher steuerte PureGym seine Schweizer PR aus London.

Ein erster Schwerpunkt ist die Eröffnung eines PureGym-Studios am Genfer Bahnhof Cornavin, die für das erste Quartal 2027 geplant ist. Ellen Robinson, Country Leader von PureGym Schweiz, begründet die Wahl in der Mitteilung mit der Marktkenntnis der Agentur in beiden Sprachregionen.

Das Mandat fällt in eine Phase der Expansion. Mitte Oktober kündigte PureGym an, die Kette NonStop Gym für 235 Millionen Pfund zu übernehmen. NonStop Gym ist vor allem in der Westschweiz und im Tessin tätig. Zusammen sollen die beiden Ketten bis Ende Jahr über 100 Studios betreiben. (pd/nil)