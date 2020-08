Büro Strebel: Gastronomie mit Tradition seit 2020

Eines der ältesten Gaststätten der Stadt Zürich, das Münsterhöfli, liegt am schönen, weit offenen Münsterhof. Und das schon seit dem Mittelalter, heisst es in einer Mitteilung. Das geschmackvolle Lokal gelte als die älteste ununterbrochen betriebene Gaststätte der Stadt Zürich. Davon zeuge auch die Wandmalerei «Der Lustgarten» aus dem 14. Jahrhundert, die im oberen Stock ihren Namen zum Programm macht. In stilvollem Ambiente gebe es entsprechend lustvolle Gastronomie. Im bodenständigen Parterre kommen währschafte Gerichte auf den Tisch, schreibt die Agentur.

Das vom Büro Strebel entworfene Erscheinungsbild nimmt Bezug auf die lange Geschichte des Hauses. Der kalligrafische Schriftzug erinnert laut Mitteilung «an die schmideisernen Wirtshausschilder vergangener Tage». Das Büttenpier in gebrochenem Weiss strahle Wärme und Gemütlichkeit aus. Die frische Farbigkeit mit einem hellen Blau und leuchtendem Orange als Akzentfarbe zeige, dass das Münsterhöfli nicht im letzten Jahrhundert hängen geblieben sei, sondern auch Liebhaber zeitgemässer Gerichte zu verwöhnen wisse.

