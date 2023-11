Bright Entertainment: Geburtstagsevent im Zürcher Aubrey

Durch das Programm führte das Comedy-Duo Oropax, das mit seinen humorvollen Einlagen die 150 anwesenden Gäste bestens unterhielt, wie in einer Mitteilung von Bright Entertainment steht. Von der Ice Block Challenge, internationalem Close-up Magic von Philippe Bougard, über coole Beats von DJ Oliver Hustler bis hin zu leckerem Essen und köstlichen Getränken – die Gäste erlebten einen pulsierenden und emotionalen Anlass, heisst es weiter.

Durch alle Höhen und Tiefen

Im Zentrum des Abends stand ein kurzer, emotionaler Rückblick auf die 20-jährige Geschichte von Bright. Kunden, Partner, Künstler und Freunde der Agentur sowie ehemalige Mitarbeitende schwelgten gemeinsam in Erinnerungen und würdigten die beeindruckende Entwicklung des Unternehmens über all die Jahre hinweg. Vom fulminanten Start im Jahr 2003 über die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie bis hin zur Neupositionierung und dem Erfolg der letzten Jahre – das Unternehmen meisterte alle Höhen und Tiefen.

Christian Studer, der Gründer von Bright, wird zusammen mit Co-Geschäftspartner Markus Walder in der Medienmitteilung wie folgt zitiert: «Schön, waren all die Menschen da, die dazu beigetragen haben, das Unternehmen zu dem zu machen, was es heute ist.»

Am Jubiläumsevent bot sich auch Gelegenheit, auf die Zukunft von Bright zu schauen. Denn eines ist sicher: Das Unternehmen wird auch die kommenden Jahre seinen Werten der Innovation, Kreativität, Mut und Leidenschaft treu bleiben und unvergessene Erlebnisse aller Art schaffen. (pd/nil)